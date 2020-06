Mitos y realidades del buró de crédito

PUBLICIDAD

Una frase muy común entre los mexicanos, que se usa como pretexto financiero, es: “Es que estoy en buró de crédito”, para referirse a que tienen una deuda no pagada o un mal historial crediticio. Pero la realidad es que “estar en buró” no es malo.

Las Sociedades de Información Crediticia son compañías privadas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se dedican al análisis de créditos de personas y empresas para calificar su comportamiento crediticio.

En México, además del famosísimo Buró de Crédito, también existe Círculo de Crédito. Ambas instituciones tienen la misma función: calificar tu historial crediticio y dar información sobre tu comportamiento a instituciones financieras que lo soliciten.

¿El buró de crédito no es malo?

Si has tenido una tarjeta de crédito, un préstamo personal, automotriz, hipotecario, servicios de telefonía o televisión, ten por seguro que estás en las listas del buró de crédito. Pero eso no es malo. Al contrario. Si has pagado a tiempo tus préstamos, el buró de crédito es tu mejor aliado cuando quieres pedir un préstamo más grande, pues éste concentra toda tu historia, la cantidad de créditos que has tenido, cómo los has pagado y la capacidad de pago que tienes.

Básicamente, es tu boleta de calificación para que las entidades financieras analicen el riesgo que tomarán contigo y, con base en tu score, tomarán la decisión de prestarte, negarte el crédito u ofrecerte uno con condiciones más favorecedoras para ellos, como créditos más caros o a menor plazo.

Para saber tu score no necesitas mucho. Puedes solicitar una consulta gratuita una vez al año y si requieres otra, tendrás que pagar $34 pesos en Círculo de Crédito y $89 pesos en Buró de Crédito. Sólo necesitas:

Un correo electrónico

Tus datos personales incluyendo RFC y CURP.

El número de un crédito que tengas activo, por ejemplo, los números de tu tarjeta de crédito.

Los mitos más comunes del buró de crédito

El buró de crédito está envuelto en un misticismo negativo, pues nadie quiere estar en una lista negra de deudores. Estos son algunos mitos y sus realidades:

1 – El Buró de crédito es una lista negra

El buró de crédito es una base de datos de todos los acreditados de todas las instituciones financieras, no importa si son buenos pagadores o morosos.

2 – El Buró de crédito me negó el crédito

Las Sociedades de Información Crediticia sólo ofrecen información de tu comportamiento a las instituciones financieras, no otorgan o niegan créditos a ninguna persona o empresa.

3 – Al pagar mi deuda salgo del buró

Por regulación, las Sociedades de Información Crediticia están obligadas a guardar tu historial crediticio por seis años a partir del último crédito pagado.

4 – Es mejor no estar en buró

Si lo que quieres es acceder a un crédito grande, tener un buen historial crediticio es favorable, por lo que estar en el buró se convierte en algo positivo.

5 – El buró es del Gobierno

Las dos entidades que operan en México son empresas privadas y autónomas, supervisadas por la CNVB.

6 – El buró te boletina cuando no pagas

Únicamente modifica tu calificación. Cuando quieres acceder a otro crédito, ese comportamiento está reflejado en tu historial y lo puede ver la institución a la que le solicitaste el crédito pero no hacen listas de deudores de forma proactiva.

7 – Si estás en el buró no te dan crédito

Se te niega un crédito si tienes un mal comportamiento crediticio. Pero si tu historial es positivo, es más fácil que accedas al préstamo.

8 – Cualquiera puede ver mi historial de buró

Las leyes de protección de datos aseguran que tu información está segura y solo la pueden ver las instituciones financieras a las que les autorizas una revisión.

¿Verdad que “estar en buró” no es tan malo? Aunque no lo creas, los datos estadísticos de buró de crédito dicen que hay más de 51 millones de personas y empresas registradas en su base de datos, con alrededor de 2.5 créditos por persona.

En lugar de tenerle miedo, pide tu reporte especial de crédito a estas instituciones y empieza a trabajar en mejorar tu comportamiento crediticio para que, cuando lo necesites, puedas pedir un préstamo mayor, ya sea para cuestiones personales o de negocios.