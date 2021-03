Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes: YosStop ‘explota’ contra colectivos feministas

«Aquí yo expreso mi opinión y punto de vista. Si a alguien no le gusta, está bien. Con los años mi contenido ha evolucionado. Esto fue como jugar un teléfono descompuesto. Tomaron un fragmento de mi video y con la magia de la edición, pum: desinformación. Me pintan como una villana. Quieren dañarme mediáticamente», aseguró.

Inclusive, la youtuber manifestó que es la única que está siendo estigmatizada públicamente por este caso.

«Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes, usaron mi cara para la denuncia. ¿Dónde están las caras de los agresores? A ellos no los comparten. No me burlé de la violación, pero aun así yo le ofrecí mi ayuda, mis medios para ir contra los agresores. Ella aceptó. Nunca mandó su denuncia. No existía, no existió hasta hace una semana. Confío en las autoridades», agregó.