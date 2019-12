Muere Allee Willis, compositora del tema de «Friends»

PUBLICIDAD

La compositora estadounidense Allee Willis, famosa por haber escrito el tema principal de la serie de televisión “Friends” y por sus colaboraciones con Earth, Wind & Fire, falleció a causa de un paro cardíaco a los 72 años.

Willis murió la tarde del 24 de diciembre. En 2018 fue reconocida por su amplia trayectoria, al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores, debido a éxitos como “Neutron Dance”, interpretado por The Pointer Sisters; “¿What Have I Done to Deserve This?”, de Pet Shop Boys, y “Lead me on” de Patti Labelle.