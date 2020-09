Muere la jueza Ruth Bader Ginsburg, del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Este viernes 18 de septiembre falleció a los 87 años la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El anuncio fue confirmado por el máximo órgano judicial del país vecino y se detalló que el fallecimiento ocurrió debió al cáncer de páncreas contra el que luchaba la magistrada.

La jueza progresista Ruth Bader Ginsburg murió junto a su familia en su casa ubicada en Washington, D.C., capital de Estados Unidos.

La integrante del Tribunal Supremo fue líder del ala liberal de la corte y era reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres y las minorías.

La jueza Ruth Bader Ginsburg también era conocida como “Notorious RBG” y era particularmente admirada por los jóvenes en Estados Unidos.

Tras conocerse la noticia de la muerte de la magistrada, sus seguidores se congregaron afuera del Tribunal Supremo para rendirle un homenaje con miles de velas encendidas en las escaleras del recinto.

Rising from a working-class family in Brooklyn, Ruth Bader Ginsburg became a heroine to the American left after overcoming entrenched sexism in the legal profession https://t.co/bPQizhNCHJ pic.twitter.com/EyQPD45J1K

