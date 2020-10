Muere la protagonista del icónico meme de la gata que grita

Una semana después del deceso del ‘gato largo’, la Red se ha quedado sin otro clásico de los memes gatunos. Inkky, la gata que grita, falleció el pasado domingo a los 11 años en su casa en Portland (Oregón, EE.UU.) debido a las complicaciones de un cáncer que afectó a su pecho y posteriormente se extendió por su cuerpo.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM

