Muere otro paciente por neumonía atípica

Se registró otro fallecimiento por supuesta neumonía atípica en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se trató del señor Samuel Vázquez Morales quien estaba hospitalizado en la cama 320, a un costado donde se encontraba el trailero Alfonso de Hoyos quien dio positivo a Covid-19.

Su esposa María Isabel Flores Lozano, mencionó que acudió el pasado 17 de marzo junto a Samuel de 47 años de edad, para que le colocaran un catéter peritoneal para comenzar la diálisis debido a sus problemas en los riñones, pero las cosas se complicaron en los días siguientes

Comenzó a tener fiebre, tos y tuvo problemas para respirar, por lo que comenzó tratamiento para esos síntomas, la operación fue cancelada y se le sugirió que debía ser entubado el 23 de marzo, a lo que él aceptó, además tenía problemas con el corazón agrandado.

“Nos dijeron que era por el tiempo que fuera necesario y se le puso unidad de sangre, lo último que supimos es que estaba estable y sin temperatura, ya no pudimos verlo físicamente y a mí me dijeron que me tenía que salir el jueves 26 por la madrugada para no exponerme más”.

La familia es del fraccionamiento Carranza y el señor era gerente de ventas de una financiera, aunque acudieron todos los días a saber de su estado de salud, no les supieron decir quién era el doctor que lo estaba atendiendo.

“El cirujano Padilla dijo que el encargado era el neumólogo Méndez, pero éste me dijo que no lo recibió al ingresar al hospital, me explicó que no podía ingresar a revisarlo porque no contaba con equipo de protección”.

La familia sabía que Samuel estaba sedado y entubado en la cama 320, a un lado de la 319 donde se encontraba el señor Alfonso de Hoyos, quien falleció el pasado viernes 27 de marzo y dio positivo a la prueba del Covid-19.

Fue a las 10:00 de la noche cuando recibieron un llamado del IMSS informándoles que el padre de familia había fallecido a las cinco de la tarde, se tardaron cinco horas para dar a conocer la noticia.

“Nadie nos informó nada, del porqué motivo falleció o que le habían hecho en el tiempo que estuvo hospitalizado, le hicieron pruebas pero nunca nos dijeron el resultado, siempre lo manejaron como una influenza pero ya dudamos si en realidad era eso, porque en el certificado de defunción dice que fue por neumonía atípica”, dijo consternada.

María Flores indicó que primero se ocuparían de sepultar a su esposo y luego verían si demandaban a la institución.