Mueren en Monclova 8.6 % de contagiados

Monclova tiene un índice de mortalidad del 11 por ciento, muy por encima de los países de primer mundo como Italia y España, dio a conocer el alcalde Alfredo Paredes López, quien hizo un llamado a la ciudadanía a ver lo que está pasando y que la contingencia es para reducir los casos.

La Secretaría de Salud informó, la tasa de letalidad en México es de 7 por ciento es decir, 7 de cada 100 personas mueren. No obstante, dicha tasa de letalidad en el mundo es más baja, pues maneja puno tres por ciento. Por ende, México se encuentra un punto porcentual arriba de la tendencia mundial.

“A los que no creen en esto, les contesto que me acompañen a la Clínica 7 del IMSS y al Hospital Amparo Pape, no estamos jugando y tenemos que velar por los intereses de los adultos mayores, los que están en la calle y son asintomáticos, regresan a sus casa y sus familiares van a necesitar un respirador, no hay los suficientes”

De los 115 casos confirmados, van 10 decesos, por lo que se ha registrado un índice de mortalidad del 8.6 por ciento, por encima de los países de primer mundo como España e Italia. El alcalde Paredes López destacó, las personas tienen que entender la finalidad de los operativos, son para detener el crecimiento de contagios y de fallecimientos.

Señaló, se tiene un decreto federal de un estado de emergencia de salud, así como el decreto del Consejo Estatal de Salud y los subcomités, por lo que están respaldados a detener y a dar sanciones a los que estén fuera de sus casas sin necesidad alguna.