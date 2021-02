Mujer apuñala a conductor que le pidió usar cubrebocas

PUBLICIDAD

Una mujer de 37 años apuñaló al conductor de un autobús en Bariloche, ciudad de Argentina, que le pidió usar cubrebocas durante su trayecto en la unidad. Las cámaras de seguridad del camión captaron el violento episodio.

En las imágenes, filmadas el pasado viernes 5 de febrero, se aprecia a la mujer acercándose a su víctima luego de lanzarse insultos desde su asiento, forcejear un poco con un segundo hombre, sacar una navaja y apuñalar al conductor por la espalda: lo acuchilló en la mano y en la zona costal derecha.

¿Quién es la mujer que apuñaló a un conductor en Argentina?

Residente de Bariloche, Argentina, la mujer que apuñaló al conductor de un colectivo tras pedirle usar cubrebocas había sido condenada a dos años de privativa de libertad en 2020 por varios episodios de violencia en los que agredió a algunas personas, así como a recibir tratamiento psicológico.

«Usó un cuchillo de 10 centímetros de doble filo tipo daga que no soltó hasta que llegamos» Policía.

Sin embargo, la acusada no cumplió con lo acordado y se mantuvo prófuga hasta que atacó al chófer de la línea 70 de la empresa Mi Bus luego de subir en la intersección de las calles Moreno y Palacios, donde su víctima le solicitó que se colocara correctamente el cubrebocas. A partir de allí y antes de apuñalarlo, se dedicó a agredirlo con insultos.

En consecuencia, la mujer fue imputada por el delito de lesiones y el juez de Garantías Ricardo Calcagno ordenó la prisión preventiva por al menos dos semanas, periodo en el que se le evaluará psicológicamente así como su extensión de pena.