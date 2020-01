Mujer australiana se derrumba al perder su refugio de canguros

Pensé que todos iban a estar muertos. Había mucho humo y fuego y no pensé que iban a estar vivos. No podemos tratar a nuestros animales porque no podemos obtener los medicamentos que necesitamos para sedarlos. Necesitamos acceso a equipos médicos que no podemos obtener sin recetas, es una zona de incendio donde los productos no están disponibles y los animales van a morir», dijo entre lamentos.