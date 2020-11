Mujer se arrodilla ante su exnovio para que vuelva con ella (VIDEO)

PUBLICIDAD

A través de redes sociales se ha divulgado un video que expone el momento en que una mujer se arrodilla ante su exnovio para que vuelva con ella, en plena vía pública y frente a varios transeúntes. Las imágenes se han hecho virales en pocas horas.

En ellas se aprecia que la mujer intenta detener a su exnovio, a quien presuntamente siguió durante varios minutos por una calle de Morelia, Michoacán, cuando este caminaba junto a su nueva pareja. La joven lo jala del brazo, le detiene el paso poniéndose frente a él, le grita y trata golpear a la otra chica.

«Yo ya no quiero regresar contigo, entiéndelo. No voy a regresar, ¿para qué me vienes siguiendo? ¿Ella qué culpa tiene?», le dice el hombre, quien como puede, intenta defender a su nueva novia, que a la vez lo jala del otro brazo para que se retiren del lugar mientras que varios transeúntes se detienen a enterarse del chisme. Entre ellos el señor de los algodones.

Pero la mujer insiste y comienza a insultar a la joven, a lo que el ex se opone empujándole y diciéndole: « Sí, es mi novia ¿y qué? Te está viendo la gente. Ya te dije que no quiero regresar contigo, entiende», recibiendo un jalón de cabello.