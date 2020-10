Mujer tose sobre pasajeros de un avión tras ser expulsada por no usar cubreboca (VIDEO)

Una mujer fue expulsada de un avión, luego de que se negó a usar cubrebocas y tosió sobre los pasajeros de la aeronave.

En redes sociales fue publicado el video del hecho, que ocurrió en un vuelo de Belfast a Edimburgo, de la aerolínea EasyJet. En la grabación se escuchaa la mujer, efectivamente sin cubrebocas, gritar: “Todos mueren”, mientras personal del avión la baja de este.

De acuerdo con EasyJet, el percance se registró este domingo, 18 de octubre, en el vuelo EZY481 de Belfast a Edimburgo, al cual la policía tuvo que abordar luego de que una pasajera se “comportó de manera disruptiva se negó a cubrirse la cara, como lo indican las reglas de emergencia sanitaria en todo el mundo”.

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA

