Nace el primer koala en Australia tras los incendios que mataron a miles de animales

En medio de la adversidad, el Australian Reptile Park dio la bienvenida al primer koala joey que acaba de nacer desde la devastadora temporada de incendios forestales que empezó en diciembre de 2019.

El bebé koala nació en cautiverio, en el santuario de animales ubicado en la costa central de Nueva Gales del Sur, en Australia, luego de que la población de koalas se viera reducida de manera dramática por los incendios en la nación.

Los cuidadores del zoológico nombraron al koala ‘Ash’ (cenizas en español), en honor a los miles de marsupiales que murieron en las llamas.

Para el cuidador del zoológico, Dan Rumsey, Ash es un signo de esperanza para el futuro de la vida silvestre nativa en Australia.

El Australian Reptile Park volvió a abrir sus puertas tras haber cerrado por dos meses a causa de la pandemia por COVID-19.

Australian Reptile Park welcomes its first koala joey since the devastating wildfires https://t.co/n4V7IVM4aQ

Así, en poco tiempo Ash y sus amigos; es decir, el resto de los animales del zoológico estarán listos para recibir a los visitantes este 2020.

“Estamos encantados de volver a abrir nuestras puertas”, dijo Rumsey, quien agregó; “mientras hemos estado aquí trabajando todos los días y sabemos que los animales han extrañado a los visitantes”.

This baby koala is the first joey to be born at the Australian Reptile Park since the devastating bushfires. They’ve called him Ash. pic.twitter.com/nNinuHfZEQ

— news.com.au (@newscomauHQ) May 26, 2020