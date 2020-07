Nada debe esperar Iniciativa Privada de la Federación

PUBLICIDAD

“Del Gobierno Federal no hay que esperar nada, difícilmente lo veo posible”, comentó el Senador Armando Guadiana Tijerina al ser cuestionado sobre la intención que tienen empresarios para que la Región Centro se declare zona de emergencia económica.

Estuvo en la ciudad para reunirse con integrantes de la Iniciativa Privada en un conocido restaurante de la ciudad, ahí estuvieron presentes los líderes de la Canirac, Hoteleros, restauranteros, Canaco, Canacintra, Coparmex entre otros.

El senador inició diciendo que no queda más que seguir empujando la carreta y esperar que con la firma que hicieron Grupo Ahmsa con Villacero de Julio Villarreal se tengan resultados, se tiene que conseguir capital de trabajo urgente, lo mínimo son 300 millones de dólares.

Indicó que Ahmsa es la empresa con mayor integración mexicana en el producto final del acero, la acerera produce el acero que más cumple con requisitos el Tratado de Libre Comercio que recientemente entregó en vigor.

“Tienen firmado una acuerdo, es un tipo convenio comercial de asociación a medida de que ingrese el dinero, si no, no pueden tomar posesión de la mayoría de las acciones de AHMSA, parece que va por buen camino, esperamos que el dinero se consiga en fondos mexicanos o internacionales, Asía o Europa tienen 90 días de acuerdo al contrato que firmaron”, comentó.

Indicó que lo que ocurre, no cree que sea venganza la del Gobierno Federal con el empresario Alonso Ancira, dijo que de eso hay que olvidarse pues “es otro boleto”, posiblemente haya relación, pero venganza como tal, no.

Empresarios locales pedían respaldo para que la zona se declarara como emergencia económica, dijo que le entiende al tema de la productividad porque él es empresario desde hace más de 40 años, pero él nunca espero nada del gobierno.

“Tanto como declarar zona de Emergencia Económica no, esto es un problema de particular, claro que tiene trascendencia social si no se resuelve, pero tengo confianza en que pronto le inyectarán dinero para que se reactive la parte económica y empiece la producción de acero”, comentó.

Mientras esto sucede, dijo que apoyar con su sueldo “está en chino”, pero recalcó que no es de ahorita que está apoyando a los empresarios y la problemática de Ahmsa.

“Queremos que haya respuesta lo antes posible, pero el problema no es del Gobierno, podrían empujar a Nafinsa a que inyecte dinero pero realmente es de empresarios de Ahmsa, de la nueva asociación, la venta o lo que tengan que realizar, del Gobierno Federal no hay que esperar nada, difícilmente lo veo posible”, comentó.

Al ser cuestionando en cuanto a que la CFE anunció que negociará con la nueva administración con Julio Villarreal pero no con Alonso Ancira comentó que se busca es que se reactive así sea con Juan Pérez.

Insistió en que ha apoyado pues presentó un punto de acuerdo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en el Senado, la semana antepasada una iniciativa de Ley para modificar Código Fiscal de Federal, Ley de Impuesto Sobre la renta y la del Seguro Social para que difieran pagos de julio a diciembre y se paguen después, pero comentó que no hay eco en las cosas, dijo que seguirán empujando a fin a la Cámara de Diputados y como es asunto presupuestal.

“Yo nunca he esperado nada del Gobierno yo sí quiero que beneficien a toda la población, el gobierno está para beneficiar cosas generales de la población pero no a una empresa particular, yo estoy impulsando, me doy por servidor y no solo en esta región, sino en todo el país”, comentó.