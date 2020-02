NASA confirma sismos en Marte

El explorador marciano InSight de la NASA confirmó que sismos y réplicas agitan con frecuencia al planeta rojo, informaron hoy científicos.

Una investigación se enfoca en 174 sismos registrados hasta septiembre.

Veinticuatro fueron relativamente fuertes con una magnitud de entre 3 y 4, y al parecer fueron causados por lejanos detonantes subterráneos.

El resto fueron más pequeños, con magnitud y origen inciertos.

Mars is alive, and I’m getting more of the big picture every day:

✅ marsquakes!

✅ whirlwinds!

✅ mysterious magnetic pulses!

Lots of new science, as my team releases findings from my experiments here on #Mars. Read all about it: https://t.co/bQ6uhIPusV

— NASA InSight (@NASAInSight) February 24, 2020