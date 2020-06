NASA planea una misión para desviar un asteoide

Especialistas intentarán desviar un asteroide con el fin de proteger al planeta Tierra del eventual impacto de asteroides.

Los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) diseñó una misión llamada DART, en la cual buscarán cambiar la trayectoria de un pequeño asteroide.

El objeto más pequeño, objetivo del programa, forma parte del sistema binario de asteroides Didymos y lleva como nombre Dimorphos, de acuerdo con la Unión Astronómica Internacional.

El cuerpo espacial principal tiene 780 metros de ancho y su luna menor tiene 160 metros de diámetro, cerca del tamaño de la gran pirámide de Egipto. Ese satélite será el objetivo de la misión DART, que significa “Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide”.

La misión, programada para 2022, buscará demostrar una tecnología de desvía de asteroides para la defensa del planeta. Dos años después, la misión Hera, de la Agencia Espacial Europea, será lanzada para estudiar el impacto de DART y estudiar a Dimorphos.

Cabe resaltar que el objetivo de la misión hasta ahora no representa peligro para la Tierra y sólo será parte de las pruebas en 2022, ya que en ese año, su órbita estará muy cerca de nuestro planeta.

In 2022, our DART mission will test a new asteroid deflection technology. The target — a small moonlet posing no threat to Earth — is now named «Dimorphos,» reflecting its status as the 1st celestial body to have the form of its orbit changed by humanity: https://t.co/DhPz9xjFZi pic.twitter.com/10WoWpzQwv

— NASA (@NASA) June 23, 2020