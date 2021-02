PUBLICIDAD

: Necesitamos de Jesús

Hoy nos ponemos delante del sufrimiento del hombre, que encuentra su refugio y su liberación en Jesús. El texto de Job contiene una grande carga de humanidad. Job habla de su vida en términos dramáticos y pesimistas. Considera su vida como una milicia, como una esclavitud, como un trabajo que se la ha impuesto y busca sólo un poco de sombra, de paz, de serenidad. Su herencia la ve como una nueva carga, por eso, el futuro se le presenta incierto y amenazador: mis días corren más que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Parecería que Job exagera su desgracia o que ha perdido su fe. En realidad, se trata la expresión de un corazón afligido por el dolor, penetrado por el sufrimiento y que clama a Dios desde su propia miseria. El salmo nos muestra como se puede pasar de esta lamentación desesperada a una confianza profunda en Dios: el Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas. La biblia, especialmente los salmos, nos ofrecen una rica variedad de oraciones en medio de la tribulación. A la oración del hombre atribulado, Dios responde de manera excepcional con su enviado: Jesús. Él es el liberador en el sentido mas profundo de la palabra. Él es el redentor que tiene que anunciar la buena nueva por todas las aldeas. Así Jesús recorre la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios, porque para eso ha venido.

Uno de los datos más comunes de nuestra existencia humana es el del sufrimiento humano. Sufrimiento que se encuentra en todas partes, en todas las generaciones, en todos los pueblos, en todas las circunstancias y más en esta época de pandemia. Este sufrimiento plantea no pequeños interrogantes al hombre, especialmente cuando se trata del sufrimiento de los inocentes, o cuando se trata de un sufrimiento que no parece tener sentido, ni fruto alguno: el sufrimiento aparentemente inútil.

Todo hombre hace experiencia del sufrimiento y todo hombre busca darle un significado. Por eso, de sus labios se eleva con frecuencia una plegaria en busca de ayuda para comprender el porqué de tanto mal. La lectura del libro de Job nos enseña la profundidad del dolor humano. Para Job lo terrible de su situación no es la pérdida de sus posesiones, ni siquiera la de sus seres queridos, sino sobre todo sentir que Dios lo ha abandonado; que aquel Dios en quien tenía puestas sus esperanzas se ha olvidado de él. Esta es la experiencia terrible de la noche de la fe. El libro de Job que fue escrito aproximadamente en el siglo V a. C. cuando todavía no estaba asentada la fe en la resurrección, por eso el sufrimiento que expresa es mucho más agudo y sin esperanza.

Sólo quien haya pasado por dolorosas pruebas puede comprender lo que sucede en el corazón de Job. Nos ayuda a hacer luz sobre el tema lo que dice el catecismo: «La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en el que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura; las experiencias del mal y el sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe…»

Dice san Ambrosio: El Señor ha venido como médico de los que están enfermos. Él mismo afirma: «no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos; no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Pero, ¿acaso he venido a llamarlos para que perseveren en su estado? ¿O más bien para una conversión que los haga salir de su precedente condición, que constituía una enfermedad gravísima y llena de pecados? El sufrimiento y esta pandemia nos pone delante de lo temporal y de lo valioso de estar cerca de Jesús.

Santa María Inmaculada, de la Dulce Espera, Ruega por nosotros.

P NOEL LOZANO: Sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey. www.padrenoel.com; www.facebook.com/padrelozano; padrenoel@padrenoel.com.mx; @pnoellozano