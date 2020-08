Netflix ya te dejará alterar la velocidad de reproducción de contenidos

La plataforma de entretenimiento en línea, Netflix, anunció una nueva funcionalidad para sus suscriptores, relacionada con la velocidad con la que consumen sus contenidos.

El servicio ahora brinda la opción de ver más rápido o en cámara lenta una película o un capítulo de una serie. Los usuarios pueden alentar hasta la mitad o acelerar 1.5 veces la velocidad de reproducción.

Netflix unveils new speed control feauture that will be available worldwide in the coming weeks. pic.twitter.com/YQPkEHsjVZ

