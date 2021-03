“Ni duele” la vacuna

PUBLICIDAD

Piedras Negras, Coah.- Luego de la aplicación de la vacuna, durante el tiempo de espera, adultos de la tercera edad expresaron su sentir.

Tal es el caso de Juan Medina Sánchez de 80 años, residente de la colonia Bravo, asegura no haber experimentado ningún tipo de malestar 30 minutos después de recibir la dosis de Pfizer.

“Pues no he sentido nada pa’ que le voy a decir que siento algo, me siento bien, igual que como cuando llegué”.

Juan Medina no tiene antecedentes clínicos de ninguna enfermedad, a su edad es una persona totalmente sana y lúcida, además menciona que en su círculo cercano no conoce a nadie que haya sido infectado con coronavirus.

Otra de las personas que recibió la vacuna fue una ancianita de 93 años, quien cuenta que no tuvo dolor con la aplicación de la vacuna ni tampoco malestar en la media hora posterior a su aplicación.

Cabe mencionar que se dieron recomendaciones posteriores para los adultos, ya que existen reacciones adversas normales como inflamación, dolor de cabeza, nauseas o malestar sistémico, pero nada de alarmarse, los síntomas duran de 24 a 48 horas, pero se pueden ayudar tomando paracetamol.

“Las reacciones son completamente esperadas como con cualquier vacuna, van desde dolor en el brazo o enrojecimiento, hasta cuerpo cortado y dolor de cabeza, pero nada que con paracetamol de 500 mg no podamos tratar”, así lo dijo Andrea Barros, médico pasante de la jurisdicción sanitaria.