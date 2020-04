Ni multas, ni arrestos

PUBLICIDAD

Castaños Coahuila.- No se multarán o arrestarán a personas por andar en las calles, solo se les va a recomendar que regresen a sus casas, se les pedirá que no vayan más de dos personas por vehículo, confían en que la ciudadanía va a tomar conciencia sin ninguna medida administrativa o sanción.

El secretario del Ayuntamiento Alejandro Villarreal informó que de ninguna manera se va a aplicar aun tipo de sanción o arresto a las personas que estén fuera de sus casas y no sea por un motivo esencial como ya se había informado.

Dijo que en los filtros de sanidad se les informa que no deben de ir más de dos personas en un vehículo, o que no salgan si no es necesario, pero no se tomará ninguna acción en contra de quienes no acaten las normativas. “No nos han dado indicaciones de sanciones, ahorita lo que estamos haciendo en los filtros es recomendar a la ciudadanía que no deben de ir más de dos personas por vehículo, todas esas medidas ya se están tomando en cuenta” mencionó.

Dijo que los que son más renuentes de andar en las calles son los niños, y es por eso que la procuraduría de niños y niñas se ha acercado en los rondines con las familias para que tomen sus medidas precautorias con los menores.

Pidió a la ciudadanía solo salir por motivos esenciales como, ir a comprar vivieres, ir al trabajo, a la farmacia o al banco únicamente, otras situaciones no tienen nada que andar haciendo en la calle.