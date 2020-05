Nico, el niño globero asesinado por unos tenis

Rebeca salió a la calle, avisó a su familia, lo buscó en el café internet, con sus amigos, por todos lados. Nico no aparecía. Sus hermanas se movilizaron en internet con la imagen del joven y sus datos.

“Desde ese día, sus compañeros se movieron para subir su foto a Facebook, nos adelantamos. Y mucha gente apoyo. Me fui a la fiscalía de desaparecidos en San Agustín Ecatepec”.

Cuando Rebeca llegó con las autoridades, no había nadie que la atendiera, pero fue orientada por un policía. Le pidió que siguiera buscando junto a un grupo de policías, que le pasara el número de celular de Nico para hacer el rastreo y que al día siguiente volviera para levantar la denuncia.

La primera pista

El registro del celular de su hijo apuntó que se encontraba en la colonia La Esperanza. Así lo hizo, toda la noche lo buscó sin éxito.

El 3 de mayo regresó a presentar la denuncia. En cuestión de horas, lanzaron la imagen de búsqueda de su hijo.

Al día siguiente, la madre de Nico recibiría una noticia escalofriante. Sus vecinos estaban jugando futbol y a uno de ellos se le fue la pelota a una zanja, fue por ella y se encontró con el cuerpo de un niño. Ante la cruda imagen, de inmediato fueron a avisarle a Rebeca.

“Me avisaron, pero los mismos vecinos me decían que no era él porque se veía mucho más grande; sin embargo, no quise verlo, así que le llamé a mi esposo, a mi cuñado y a mi hermana. Llegaron las autoridades, hicieron lo correspondiente».

El cuerpo de Nico Nico fue encontrado muerto en un terreno baldío de un tiradero de basura, en la colonia Lomas de Tecámac, en el municipio de Tecámac, el 4 de mayo, con signos de violencia.

A pesar de que la madre de Nico no vio el cuerpo de su hijo, el padre del niño le contó que el pequeño sólo tenía las llaves de su casa y las de su abuela. No traía sus tenis, ni su celular.

Hallan a presunto asesino de Nico

Manuel Alejandro, El Orejas, de 37 años, fue detenido por el homicidio de Nico, quien dijo que lo había asesinado porque le habían gustado sus tenis.

De acuerdo con investigaciones de la fiscalía de Tecamac, Nico salió de su casa, ubicada en colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec, para dirigirse a casa de su abuela, pero nunca llegó. En el trayecto fue interceptado por Manuel Alejandro, a quien aparentemente el menor conocía.

Durante la investigación se estableció que en el lugar donde dormía el detenido, muy cerca del sitio donde fue hallado el cuerpo del menor, fueron encontrados los tenis que le habría robado el día de los hechos.

Además, diversos testigos refirieron haber visto a Manuel Alejandro ‘N’ seguir a la víctima cerca del lugar donde posteriormente fue localizado.

Rebeca pide justicia por su hijo

Rebeca pide justicia para su hijo y mayor seguridad en las calles, pues relata que el mismo día encontraron a otro niño con marcas de violencia en una maleta. Ella pide que haya más alumbrado público, que se hagan más rondines.

«Los hijos son el motor de vida de una existencia y que le hayan arrancado la vida, no se me hace justo, quiero justicia por él y por todos los niños porque no deben sufrir de esa forma, no me lo van a devolver, pero tienen que pagar porque le puede pasar a otro niño. Si esto sirve para encontrar a otros asesinos, si está en mis manos que así sea».