Niega Fepade atención a denuncias

FRONTERA., COAH.- El Candidato a la Diputación local por el distrito VI Alan Ramos Viruete, dijo que no recibió atención alguna de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales al solicitar apoyo debido a dos amenazas que recibió por medio de su secretario particular y su hermana, pero el Fiscal del Estado sí recibió el caso y le aseguró que dará seguimiento a las investigaciones.

“Por instrucciones de los directivos del IEC realizamos una llamada a la FEPADE para dar a conocer nuestro caso y no recibimos ninguna respuesta, incluso esperábamos una cita presencial y no nos atendieron, argumentando que no contaban con Ministerios Públicos para atendernos y que nos llamaría cuando estuviera uno disponible, llamada que no recibimos.

Ramos Viruete dijo que ante la negativa, tuvo contacto con el Fiscal General del Estado quien de forma inmediata tomó el caso y lo canalizó con el Delegado de la Región Centro, Rodrigo Chairez quien le dio una atención especial y le brindó seguridad en caso de así requerirlo.

“Más que todo me llamó el fiscal del Estado y me dio una cita con el Delegado Rodrigo Chairez, donde me atendió y se puso a nuestra disposición para que le solicitáramos apoyo con seguridad en caso de ser necesarios, lo cual nos dio más tranquilidad de seguir trabajando en los diversos sectores de la comunidad”.

Alán Ramos dijo que el Delegado los atendió e incluso indicó tanto a su hermana como a su Secretario que acudieran a interponer una denuncia, donde se dieron a conocer los números de teléfono y perfiles de Facebook de donde se recibieron las amenazas con la intención de darle seguimiento y dar con el responsable de estos hechos.

“Nos dio mucha seguridad el fiscal, incluso nos dijo que si requeríamos de elementos que nos brindaran atención le llamáramos de forma inmediata, sin embargo por ahora estamos bien, me siento tranquilo con mi familia y con mis colaboradores, solo confiamos en las autoridades para que este caso se resuelva a la brevedad posible”.