Niegan desalojo de Hacienda Chiquita

SABINAS, COAH.- Al existir derechos controvertidos en lo que señalan las partes involucradas en el proceso por la invasión de predios en Hacienda Chiquita, un juez penal consideró que no se dan los elementos para fincar una restitución del predio.

Cabe señalar el asesor jurídico de la empresa IMMSA refirió en audiencia que existían elementos para realizar la restitución.

Pero el abogado defensor de los posesionarios alegó que ordenar el desaolojo sería violar el derecho de presunción de inocencia de las personas involucradas toda vez que los imputados no tienen una sentencia firme condenatoria en contra.

Además, citó no está particularizado que parte del terreno es el que pertenece a cada una de las personas que fueron llamados a juicio no obstante el resto de las familias que ocupan los premios no han sido llamados a audiencia inicial.

No han sido vinculados a proceso y no se les ha aplicado una medida cautelar dado a que no existe una carpeta de investigación abierta en su contra.

Por todos estos motivos la juez consideró que no se daban hasta este momento los elementos para la restitución del predio de Hacienda Chiquita a Grupo México.

Cabe señalar son más de 50 las personas que se posesionaron hace 2 años de terrenos ubicados sobre el Bulevar Múzquiz-Rosita, de ellos, 6 se ampararon para efecto que no se les violen los derechos fundamentales.

Lo anterior luego de la diligencia de aseguramiento como la que se quiso hacer hace unas semanas “disfrazada” de despojo es ilegal pues todo acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado a través de una orden que dicte un juez autorizado ante ello si no hay una resolución judicial en este caso la orden del juez, no se puede llevar a cabo el desalojo.