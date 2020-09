Niegan más casos de Covid -19 en Seguridad Pública

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.- Después de que por medio de redes sociales se diera a conocer que supuestamente elementos de seguridad pública seguían trabajando aún al presentar síntomas de covid o haber dado positivo a la prueba, el Director de Recursos Humanos Ignacio Ortegón de la Cruz desmintió esta información asegurando que al presentar cualquier síntoma, los elementos son enviados a realizarse la prueba y son puestos en cuarentena por quince días o más.

“Esto es totalmente falso, al presentar cualquier trabajador sea de seguridad pública u otro departamento cualquier sintomatología, se les envía a hacerse la prueba y si da positivo se aísla y al cumplir el periodo de la enfermedad es revisado por el médico de nosotros para determinar si puede o no regresar a cumplir con sus funciones, pero nunca antes de cumplir el periodo de incubación y recuperación de la enfermedad”.

Dijo que por el momento están regresando a sus labores algunos elementos, siendo el día de ayer dos que regresaron a cumplir con sus obligaciones, mientras que otros tres siguen resguardados y otros cuatro esperan el resultado de sus pruebas ante la Secretaría de Salud.

Mencionó que entre la plantilla laboral del ayuntamiento no se han reportado nuevos casos positivos, por lo que se está pidiendo que se refuercen las labores preventivas para terminar con la cadena de contagio.

Explicó que actualmente no se envía a la totalidad de los trabajadores a prueba, debido a que la Secretaría de Salud solo manda a revisión a quienes cuentan con los síntomas de la enfermedad, toda vez que no se pueden desperdiciar pruebas en personas que no presentan algún síntoma.

“Aquí estamos llevando el control de quienes presentan síntomas y son enviados a las pruebas de laboratorio y si dan positivo se les da seguimiento hasta que regresen, no sabemos con qué intención ni quien inventa las publicaciones desde perfiles falsos, sin embargo nosotros podemos asegurar que se está cuidando al máximo la salud de los trabajadores, sus familias y la sociedad en general”.