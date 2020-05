Nieve verde en la Antártida: por qué la “vida vegetal” ha puesto en alerta a científicos

PUBLICIDAD

Científicos crearon el primer mapa a gran escala de algas microscópicas en la Antártica a medida que florecen en la superficie de la nieve derretida.

Antarctica’s snow turning green is one of those weird climate impacts you just don’t expect but here we are https://t.co/2IP7Xcu0X1 pic.twitter.com/k77gmsry2h

— Gizmodo (@Gizmodo) May 20, 2020