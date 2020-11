Niña es obligada a casarse con hombre de 48 años; causa indignación

Una niña de 13 años de edad fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, los hechos ocurrieron en Filipinas y el caso se volvió viral generando muchos comentarios negativos.

Y es que el matrimonio entre mujeres / niñas lamentablemente sigue siendo una práctica muy común en muchos países de Asía.

Se trata de Asnaira Pamansag Mugaling, una niña de 13 años que fue obligada a casarse en octubre pasado con Abdulrzak Ampatuan, un hombre de 48 años y agricultor de profesión.

Abdulrzak ya tenía cuatro esposas y Ansaira se convirtió en la quinta mujer con la que vivirá en una casa.

DISTURBING: The child bride, 13, has been forced to marry a man, 48, in Philippines. The girl name Asnaira Pamansag Mugaling became Abdulrzak Ampatuan’s fifth wife and will now look after his children, who are her age. pic.twitter.com/zCUfk2Vk9z

— Apex World News (@apexworldnews) November 16, 2020