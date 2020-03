Niño hace ingeniosa maqueta con caja de zapatos; se viraliza en redes y hasta gana calzado

Eso parece haber sucedido con un niño de Tamaulipas, quien ante la emergencia, explotó su lado más creativo e improvisador para cumplir con el trabajo escolar, cuyas fotos en redes sociales le han valido memes y regalos de una importante zapatería.

A través de su cuenta de Twitter, el usuario Armando López contó que hace unos días acudió a una escuela primaria de Altamira, donde se exponía una mini ciudad creada con maquetas hechas por varios alumnos.

Así, algunos niños elaboraron casas con papel y cartón, otros edificios habitacionales, tiendas, iglesias y hasta un Oxxo con la fachada idéntica a los establecimientos reales. Pero lo que llamó más la atención de Armando fue la zapatería.

La razón es que, mientras los demás proyectos reflejaban diferentes grados de esmero, la tienda de zapatos parecía haberle tomado a su autor, a lo mucho, cinco minutos en hacerla .

Esto, porque sólo tomó una de las cajas en las que se entrega el calzado nuevo, le agregó un letrero que decía “zapatería”, un par de puertas hechas con hojas blancas y la pegó sobre un cartón blanco al que le dibujó unos rectángulos a manera de estacionamiento.

Ante tal creación, Armando decidió tomarle algunas fotos y compartirlas en redes sociales.