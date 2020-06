Niño inventa máquina para lavar las manos y gana medalla en su país

Stephen Wamukota, de 9 años, fue condecorado en Kenia con la medalla al mérito por inventar una máquina semiautomática para lavar las manos. A pesar de la adversidad, este niño se las ingenió para ayudar a su gente. ¡Te cuento la historia de este pequeño!

Fue reconocido por el presidente de su país

El niño fue reconocido por el presidente, Uhuru Kenyatta, en una ceremonia oficial. La máquina que inventó está ayudando mucho a la gente de su país, pues permite que se laven las manos sin necesidad de tocar la llave del agua.

Sé que en el mundo existen muchos sistemas y llaves automatizadas, pero imagínate el entorno en el que vive Stephen, realmente son zonas de pobreza extrema.

Stephen Wamukota, vive en la aldea de Mukwa en el condado de Bungoma en Kenia. Con ayuda de su padre construyó esta máquina que rápidamente llamó la atención de los vecinos y luego de todo el país.

La idea surgió después de ver un programa de televisión en el que vio cómo ensamblan coches de juguete. Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el niño pensó en crear algo parecido a lo que vio por televisión para evitar el contacto.

9-year-old Innovator, Stephen Wamukota has received a national award in Kenya,

Presidential Order of Service, Uzalendo for a washing machine he created.

He went viral for his invention, which enables users sanitize and wash their hands without touching the items. pic.twitter.com/8JDF6M7NNv

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 4, 2020