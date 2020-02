Niños le prenden fuego a un vendedor de globos como ‘broma’

ESPECIAL.- Un vendedor de globos ha causado conmoción en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que aparece el hombre en la calle intentando vender sus globos cuando unos niños le prenden fuego. El hecho ocurrió en la ciudad de Manila, Filipinas, y rápidamente se volvió viral.

En el video aparece el hombre distraído cuando un grupo de niños le prende fuego a los globos que sostiene, causando una explosión y que el vendedor quedara envuelto en llamas, lo que le provocó quemaduras de segundo grado. Los usuarios mostraron indignación por el terrible acto de los menores.

Shocking moment street vendor is engulfed in flames and suffers second degree burns when youths set fire to his helium-filled balloons as a prank

Oliver was selling balloons in Manila. Group of youths approached him before one boy set fire to one balloon#viralvideo pic.twitter.com/TwLXsquLXb

