No cesan reuniones

PUBLICIDAD

La encargada de los Vigilantes Covid, Jessica Barco dio a conocer que las reuniones privadas no cesan, sobre todo en las casas habitación, donde es muy difícil sorprenderlas por esto se invita a los vecinos a denunciar.

Explicó que este fin de semana el trabajo estuvo muy agitado, se coordinan con Seguridad Pública, “nos encontramos con fiestas donde hay más de 15 personas y hay incluso menores de doce años pedimos responsabilidad a la población”.

Mencionó que hasta el momento no se han aplicado multas, “entendamos que no es un fin recaudatorio, estamos en un proceso difícil en medio de una contingencia sanitaria, la finalidad es hacer conciencia”.

Dijo que hay sectores diversos en donde se atienen reportes, “hay días que se concentran más las reuniones en el oriente de la ciudad, luego en el sur, tenemos de todo un poco pero los Vigilantes Covid no dejan de hacer su tarea”.