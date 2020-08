“No dejaré nunca las canchas”: Jordi Javier Palomino Hernández

PUBLICIDAD

La ciudad de Monclova, Coahuila ha entregado grandes talentos deportivos, tal es el caso del joven de 25 años Jordi Javier Palomino Hernández oriundo de Monclova, Coahuila ha entregado su vida al deporte de basquetbol, su dedicación y esfuerzo lo han llevado a jugar el mayor nivel en el estado de Coahuila.

A los 6 años le llego el amor por el deporte, su padre Juan Palomino siempre se desempeñó en dicha disciplina, lo llevo desde pequeño a sus entrenamientos, mientras Jordi se interesó y comenzó la práctica.

¿Cuándo jugaste por primera vez?

Yo solo entrenaba y fue hasta la edad de 15 años que comencé a jugar, mi primer equipo se llamaba Midas ahí obtuvimos 5 campeonatos de manera consecutiva, después tuve un paso a los 18 por el equipo de Gatos Salvajes.

¿Cómo fue tu desempeño después del debut?

Cuando llegue a los Gatos Salvajes no pensé que me fuera a ir también obtuve 6 campeonatos seguidos, a los 19 años pase al equipo de Mecanica Expres donde empecé a tener éxito en las ligas de primera fuerza donde gane 6 títulos con ellos y a los 21 años empecé mi historia con el equipo de los Gaseros donde llevamos muy buena historia ganando 15 campeonatos al menos.

¿Cuál es el sentimiento que tienes al jugar?

Lo mejor que siento es que nada me importa cuando estoy dentro de la cancha, salgo de la rutina olvido todo y solo me importa entregarme en el juego como si fuera el último.

¿Cuál es la liga más fuere en que has jugado?

En la liga semi profesional del noreste donde pertenecí al equipo de Acereros de Monclova, tuvimos una buena participación donde enfrentamos equipos como el de Zacatecas, Fresnillo, Durango entre otros y la otra liga es la del Norte de Coahuila donde obtuve dos campeonatos consecutivos.

¿Qué momento es el más difícil de tu carrera?

El momento más complicado fue cuando sufrí de una cirugía de extracción de Cartílago y de cadera donde me quede sin jugar 1 año y 6 meses, todo se vino abajo, por un momento pensé que no podría salir a una cancha, pero mi esfuerzo y pasión por el deporte eran más, logrando regresar.

¿Cuál es tu mayor logro deportivo?

El mayor logro dentro de mi carrera fue haber ganado un torneo nacional libre que se llevó a cabo En Cancún Quintana Roo ahí representamos a Coahuila, mismo torneo donde fui campeón canastero nacional.

¿Cómo has vivido la Pandemia?

Esta situación desafortunadamente nos ha afectado mucho en diferentes maneras, en lo personal me siento tranquilo, sigo haciendo ejercicio en casa, siempre le pido a Dios que estos momentos difíciles terminen, esto nos ha dejado fuera de ritmo pero hay que estar pensando siempre positivos y lograr salir adelante.

“Finalmente doy gracias a mi padre que fue quien me enseño el amor por este deporte, a mi demás familia que siempre han estado ahí conmigo, a todas las amistades que me ha dejado el deporte, a toda la gente cuídense y pronto estaremos de regreso en todas las canchas.”