No fue obligatorio, es de buena fe: López Obrador sobre la aportación de los empresarios

En la ‘mañanera’ el presidente dejó muy claro que la cena con los empresarios fue un ‘muy buen encuentro’ y que las aportaciones no fueron obligatorias.

A mi me encantaría repetirlo. Les agradecemos por acudir a la convocatoria y participar. No es un asunto obligatorio. Ellos contribuyen, pagan sus impuestos y con eso el gobierno tiene presupuesto para atender las demandas de los ciudadanos, sumado a eso, ellos participan y deciden ayudar».

Al ser cuestionado sobre la razón, dijo lo siguiente:

Se tiene que vender el avión, en este caso rifarlo para tener los fondos y destinar los beneficios a centros de salud y hospitales para que no sigamos pagando por un aparato que no se usará, porque si lo usaramos, además de ofender al pueblo, nos costaría muchísimo. Es mejor que el presidente pague un boleto de avióne en una línea comercial que lo que cuesta el mantenimiento de ese avión. Mantener ese avión sin volarlo son más de 200 millones de pesos al año. Yo no me gastaría eso en boletos».

El mandatario no quiso dar los nombres de los invitados a la cena al ser cuestionado, pero aclaró que sí ellos quieren revelar su identidad, él no tiene problema.

Sobre le movimiento feminista dijo que él respeta toda forma de expresión y aseguró que se está atendiendo el problema de los feminicidios.