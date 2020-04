¡No más de La Volpe!

PUBLICIDAD

El fin de una era. Tras más de 35 años de carrera como director técnico, Ricardo La Volpe anunció que dio por terminada su etapa como entrenador.

Quien fuera timonel de la Selección Mexicana reconoció que ya perdió el interés por dirigir.

Se le reconoce como uno de los mejores estrategas en el futbol, con una enorme deuda dada su pobre cosecha de títulos (Atlante en 1992-93), ya que no estaba ya en el banquillo del Toluca en el Apertura 2002, debido a que se fue al Tricolor.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo.

“Hoy Ricardo La Volpe dice ‘¿a dónde?, ¿en la cancha? Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, dijo el “Bigotón” a Futbol Picante.

Le insistieron al timonel si dirigiría otra vez.

“No, no. Después de lo que me pasó en Toluca, ya”, respondió.