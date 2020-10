No me da risa tú “chiste” de violarme

PUBLICIDAD

Una joven monclovense que fue víctima de acoso cibernético, denunció públicamente a su agresor, quien a través de una plataforma de streaming, “bromeó” con la posibilidad de agredirla sexualmente, mientras a otra jovencita la difamaban llamándola “puta”.

La joven de nombre Mariana y de quien se omite el resto de sus generales, emitió un comunicado en sus redes sociales donde hizo la denuncia pública, señalando a su agresor, además de hacer la siguiente reflexión.

NO QUIERO CALLAR

“La cultura de la violación es una realidad y esta vez me ha pasado a mi, hacen chiste sobre violación, cuando la mayoría de las mujeres que son violentadas, no son atendidas, esto para nada es gracioso.

¿Porqué su humor debe basarse en violentar a las mujeres? ¿cómo pueden hablar de la violación como si fuera cualquier cosa?

Explico:

El día 11 de Octubre hubo un Stream en la aplicación de twitch realizado por JorgeDupReal, en el cual estaba Jorge Hernandez @soyjorgehdzdgz (el dueño del canal) y varios de sus amigos quienes fueron identificados al hablar (Vic Arreola @arreolavic, Carlos Thompson @carlosjr.thomp, Sebastián Elizalde @puberto.9772). Durante el video, hubo comentarios misóginos y asquerosos uno de ellos (Sebastián Elizalde) se refirió a mi persona diciendo “Cuál mariana? para saber si me la violo”. Luego de eso Jorge se refirió a una niña como una “puta”. Como no fue la primera y única vez que hicieron comentarios de ese tipo decidí grabar y obtuve los dos videos de la publicación. Me preocupa toda la facilidad con la que tocaban temas como la violación o el drogar y emborrachar a una chava.

No supe cómo sentirme al respecto cuando escuché lo que estaban diciendo y no sabía que hacer, una parte de mi sintió que fue mi culpa por estar viendo el stream y otra tenía miedo de que (por la facilidad con la que hablaban de esos temas) pudiera haber una niña que si haya sido victima de violación, entonces decidí no callar y alzar mi voz.

En un país tan machista como México donde muchas mujeres son violentadas día con día, es preocupante que estos temas se sigan tomando a la ligera y sean motivo de “bromas entre amigos”. Esto es un ejemplo más de la falta de empatía y consciencia respecto a temas tan graves como la violación y nos hace darnos cuenta de la gran diferencia de nuestra realidad: mientras ellos se burlan, a nosotras nos angustia y nos preocupa. Sin mencionar que personas cómo estás serían potenciales agresores o encubridores de algún acto como este.

Niñas, aléjense de este tipo de personas, no importa si es un amigo del alma o si es tu propio novio, expresarse así demuestra que es una persona depravada”.

Se desconoce si la joven procederá a través de la policía cibernética para denunciar el hostigamiento y amenazas de este grupo de jovencitos.

