«No me voy a dejar», advierte AMLO a gobernadores del PAN

En su conferencia mañanera desde el estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que el llamado de los panistas, más que un posicionamiento político o social, tiene un interés «partidista» de cara a la elección intermedia de 2021.

En ese sentido, el mandatario federal pidió hacer una diferencia entre el interés de gobierno y las ambiciones personales, pues consideró que es momento de anteponer las necesidades de los ciudadanos ante el escenario de crisis por la pandemia del coronavirus .

Añadió que su gobierno cuenta con el respaldo popular y no puede permitir que se «ningunee» la investidura presidencial con señalamientos sin sustento, pues su gobierno respeta la constitución y cualquier intención monárquica obedece a sus adversarios, los llamados «conservadores», de quienes destacó su tradición histórica en apoyar gobiernos autoritarios.