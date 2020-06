No mentir, no robar, eso ayuda mucho para que no dé coronavirus: AMLO

México.- El presidente AMLO dijo que se cuida de un posible contagio de coronavirus Covid-19 con su «sana distancia» y una buena alimentación, además de considerar que se requiere tener una conciencia tranquila, pues el no mentir , no robar y no traicionar, también ayuda a no infectarse de coronavirus.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de junio desde Palenque, Chiapas, el mandatario, que se encuentra de gira por el sureste para banderazos de tramos del Tren Maya y la supervisión de otras obras, fue cuestionado por reporteros respecto a las medidas que toma para prevenir el contagio de Covid-19.

En su respuesta, AMLO dijo que sigue todas las instrucciones emitidas por la Secretaría de Salud (SSa), pero reveló que también confía en los efectos de una conciencia tranquila, misma que procura con un actitud honesta y de servicio al pueblo de México.

«La sana distancia, el aseo, lavado de las manos. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra y estar bien con nuestra conciencia: no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus». AMLO. Presidente de México.