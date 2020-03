“No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias”, dice AMLO sobre coronavirus

“No hay aumento de impuestos, no hay impuestos nuevos, no vamos a endeudar al país , y no hay gasolinazos, al contrario está bajando el precio de las gasolinas, la clave está en no permitir la corrupción y que no haya lujos en el gobierno, porque además de que el presupuesto se iba a unas cuantas manos, se iba en mantener a altos funcionarios públicos”, agregó durante su discurso.

“Nos caímos varias veces, y nos levantamos, y seguimos caminando, nos hicieron fraudes: decían mis adversarios en la última elección de 2012, que ya me retirara, que ya estaba enfermo, que ya estaba chocheando, y dijimos: no. Si nos retiramos iban a hacer fiesta, gozando. Vamos a seguir adelante hasta lograr el triunfo para transformar a México”, enfatizó.

Durante la jornada el mandatario también compartió un video en redes sociales en el que destaca que la cultura de México es la que ayuda al país a ‘resistir’ y salir adelante.