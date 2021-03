No pagará la CFE daños por apagones

PUBLICIDAD

Los apagones dejaron serios problemas en las empresas y difícilmente se puede proceder contra la CFE, Ricardo Zertuche presidente de la Cámara Nacional del Comercio dijo que toca tratar de resolver el problema que se generó y habrá quien tenga la libertad de seguir la ruta legal conveniente.

“Se habló incluso de que a la empresa Ahmsa le generó paros de ciertos departamentos y aunado a la crisis que se vivió pues esto representa un golpe más, pero a todas les pasó algo similar”, comentó.

Dijo que en el caso de comerciantes trataron de resolver con plantas de gasolina y generadores distintos tipos, que incluso se hizo una gran demanda con la gente que renta estos tipos de equipos para tratar de resolver.

Se va a esperar esto es temporal, no viene a desequilibrar para quedarse esperan el tiempo necesario para que esto regrese a la normalidad.

Generadores de energía, aunque ya se reactivó, quienes tenían esa falta ya lo tienen, empiezan a reactivar lo que se dañó o lo que se quedó parado.

CFE anuncia que ya tiene resuelto incluso, si hay otra vez desabasto de gas, plantas que sigan generando la energía a través de combustóleo que no es un producto muy amigable al medio ambiente, pero ya se está analizando, esperan que no se quede de manera permanente porque irán en retroceso lejos de caminar a nuevas tecnológicas no s lo más óptimo pero resuelve el problema para no generar crisis en la industria.