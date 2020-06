“No pagaré faltante”

PUBLICIDAD

El ex Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia de la Sección 288 señaló que las acusaciones que existen en su contra son con fines políticos, y que no se responsabilizará de los malos manejos que realizaron otras personas, por lo que no está dispuesto a pagar por el faltante y de ser necesario apelará a esta decisión.

Tras ser destituido del cargo, Jorge Alarcón negó que se haya hecho mal uso del recurso de los trabajadores y dijo que no está dispuesto y no cuenta con el dinero para pagar el faltante que se menciona.

Se habla que se tendrán que recuperar 7.8 millones de pesos, y dijo que cómo trabajador no cuenta con esa cantidad y el dinero de su finiquito no alcanza más que 700 u 800 mil pesos, pero no está dispuesto a pagar algo que no tomo.

“Si quiere le damos (demanda), pero exijo que se deslinden responsabilidades y demuestren donde se fue ese dinero”.

Señaló que quien se encarga de la administración del dinero es el tesorero y es el que realiza los movimientos, y es el encargado de informar si existe algún problema, pero siempre decía que todo estaba bien.

“Nosotros confiamos en él que nos decía que todo estaba bien, no íbamos a estarlo checando todos los días o revisar cada semana, se supone que cada quien hace su función y tenemos que confiar en que se hace bien”.

Reconoció que se cayó en un abuso de préstamos, pero que el dinero se tiene que recuperar, pero que no se cometió ningún robo como se quiere hacer creer.

Mencionó que esta situación es más que nada política, tras su intención de participar como convencionista, pero que con esto cortaron todas sus aspiraciones.

Señaló que si se interpone una demanda se amparará y se pedirá que se demuestre que hizo un mal manejo del dinero, ya que señaló que no tiene que cargar con culpa de lo que otras personas hicieron.