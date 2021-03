No representas a las mujeres: Alicia Villarreal es criticada por no denunciar al agresor de su hija

PUBLICIDAD

Alicia Villarreal empleó sus redes sociales para enviar un mensaje en conmemoración del Día Internacional de la Mujer sin imaginar que horas más tarde sería utilizado por sus seguidores para criticarla por la agresión sexual que sufrió su hija Melanie.

Después de que la joven de 22 años denunciara que haber sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar en noviembre de 2016, las fanáticas de la intérprete regiomontana no le perdonaron que se hubiera quedado callada sin exigir castigo para el responsable.

Junto al texto en el que Alicia exhorta a las mujeres a decidir ser felices y elegir cómo quieren vivir su vida, se leen distintos mensajes que reprochan su actitud tras el incidente que padeció la joven.

«En el instante que su hija le llamó llorando contándole el abuso del familiar debió dejarlo en evidencia y meterlo en la cárcel», «Tu hija también es la mujer de hoy ¡Cuídala!», «Apoya a tu hija. Es tiempo…», «Que se le haga justicia a tu hija, comienza por meter a la cárcel a quien la violento sea quien sea, y entonces no cambiaras el mundo, pero cambiarás el mundo de tu hija», «Por eso hay tantas niñas que las abusan, porque una vez hablan, los primeros en no creerles o apoyarles son los padres», «Los seres humanos aferrados con guardar las apariencias y mantener unida a la familia, que horribles modos, mañas y costumbres», «Tu hija te ha necesitado y no estuviste ahí para ella, si es que sabías por lo que estaba pasando, pero si ahora lo sabes, debes estar junto a ella demostrándole todo tu amor», «En fin, la hipocresía», «Denuncia al abusador de tu hija, debe pagar lo que hizo», «Tu no representas a las mujeres, eres incongruente», fueron algunos de los mensajes que acompañan su publicación.

Por su parte, Alicia Villarreal ha preferido hacer caso omiso a los comentarios de sus seguidores y tampoco se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de su primogénita.