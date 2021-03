No tengo duda de su amor incondicional: Melenie sale en defensa de su mamá Alicia Villarreal

PUBLICIDAD

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Melenie, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, decidió revelar a través de una publicación que cuando tenía 16 años fue víctima de agresión sexual por parte de un familiar. Esto provocó todo tipo de críticas contra su familia, principalmente por no denunciar a su agresor, pues muchos cibernautas empezaron a especular que su propia madre no confiaba en ella.

Ante ello, la joven compartió un comunicado en el que aseguró que su madre siempre la apoyó, pero fue decisión propia que la denuncia no se diera.

En el texto, compartido por Instagram, la joven explicó que en todo momento fue apoyada por la cantante regiomontana.

«No fue mi intención exponer a mi mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento», recalcó. «Me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referentes a mi mamá y Cruz, pues ese no era el objetivo de mi mensaje, no tengo duda de su apoyo y amor incondicional hacia mí».

Asimismo, aprovechó el momento para revelar los motivos por los que decidió no hacer la respectiva denuncia.

«En su momento yo estaba aterrada, no quería pararme un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía me entendió y me apoyó, decidió respetar mi decisión aunque hubo muchas veces que me insistió hablar y eso no lo hace una mala madre, como injustamente lo han estado diciendo, de hecho me insistió mucho de hablarlo con mi papá, pero fue quien decidió hacerlo hasta ahora, ella nunca dejó de estar a mi lado», confirmó.

Aprovechó el momento para asegurar que con el apoyo de su mamá, de Cruz Martínez y, ahora, el de su papá Arturo Carmona, se siente lista para iniciar con la denuncia.

«Ahora que sumo a mi papá a esto, junto con mi mamá y Cruz, me siento más fuerte, respaldada y empoderada para seguir apoyando a las mujeres, no se queden calladas como yo lo hice al principio, tengan el valor, yo las apoyo», recalcó.

Pide no juzgar antes de tiempo

«Por favor, les pido que no sigamos con los malos hábitos de juzgar lo que no conocemos, esto ocasiona que se haga mas difícil el proceso, yo solo quería que más mujeres se sumaran a la causa, que se sintieran identificadas y tuvieran el valor de alzar la voz, de no quedarse calladas, que es el mismo deseo de mi mamá», finalizó.