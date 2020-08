No tiene principios, es cruel y mentiroso: Maryanne sobre su hermano Trump

PUBLICIDAD

Maryanne Trump Barry, hermana de Donald Trump señaló al presidente de Estados Unidos de no tener principios, ser cruel y mentiroso.

Estas declaraciones son unas grabaciones secret as que logró tener el diario estadounidense el diario The Washington Post.

Maryanne no solo criticó a su hermano por sus malas actitudes, también por políticas que ha llevado a cabo en su gobierno, como es el caso de la migración, por la que niños fueron separados de sus padres en la frontera y enviados a centros de detención.

«Todo lo que quiere es apelar a su base. No tiene principios, ninguno, ninguno… Estoy hablando con demasiada soltura, pero ya sabes. El cambio de relatos. La falta de preparación. Las mentiras. Vaya mierda», Maryanne Trump Barry.

Maryanne Trump dijo estas declaraciones a Mary L. Trump, sobrina del presidente, quien hace poco publicó el libro «Too Much and Never Enough» (Demasiado y nunca suficiente), en el que critica a su tío y lo acusa de tener problemas psicológicos.

Este libro ya logró vender alrededor de 950 mil copias el mismo día que salió a la venta; la Casa Blanca lo calificó como un «libro de falsedades».

Esta información deja mal parado al presidente a unos meses de las elecciones, solo que en esta ocasión la protagonista no es un asistente o socio comercial, sino una de sus parientes más cercanos.

“¿A quién le importa?”, contesta Trump

Luego de las declaraciones en la grabación, la Casa Blanca emitió un comunicado, firmado por el presidente, en el que desestimó las declaraciones.

«Todos los días sale algo nuevo, ¿a quién le importa? Echo de menos a mi hermano, y continuaré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero el resultado es obvio. Nuestro país será pronto más fuerte que nunca», Donald Trump.

El hermano menor del presidente, Robert, murió la semana pasada, quien había sufrido hemorragias cerebrales recientemente como consecuencia de una caída; en las últimas semanas su salud se deterioró hasta el punto de que ya no podía hablar por teléfono, dijeron familiares al periódico The New York Times.