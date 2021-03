PUBLICIDAD

“No tienen perdón”, comentó Juan Pablo Domínguez padre del pequeño Jucel Alexander quien murió tras ser atropellado, mencionó que es una burla que los involucrados de la irregularidad que se cometió sigan activos dentro de la corporación cuando no actuaron éticamente y permitieron que el conductor saliera libre.

Juan Pablo Domínguez García y Daniel Domínguez Rodríguez, acudieron a Presidencia Municipal fueron atendidos por Esteban Blackaller Secretario del Ayuntamiento a quien le entregaron un oficio.

En dicho documento se menciona la grave omisión por parte los elementos de la policía, así como Aida Guardiola subdirectora administrativa de Seguridad Pública y el jurídico Adalberto Varela.

Primero por no darle seguimiento y ser turnado de manera profesional y deslindar responsabilidades como se debió hacer de acuerdo a protocolos, el conductor no estuvo retenido ni una hora y ellos no están facultados para liberar a detenidos.

“Por lo anterior, hasta que no se investigue se solicitó al alcalde interino el cese definitivo y separación de cargos de Aida Guardiola y Adalberto Varela hasta que el homicidio sea esclarecido por la Fiscalía General del Estado”, comentó el tío del menor.

Se dice que fue un derrame cerebral lo que ocasionó la perdida de la vida del menor, una vida no se compra ni se repara con nada del mundo, no solo hubo dolo, le arrebataron sus sueños, su vida y ha destruido a todo una familia.

Los dictámenes médicos indican que el menor no ocasionó el accidente, no fue imprudencial, las fracturas y golpes se le hizo llegar en el momento que el menor tenía la culpa de ocasionar el accidente, esto no es concebible.

Del supuesto soborno que los licenciados, Guardiola y Varela, recibieron, mencionaron que no les consta y no tienen pruebas pero esto se salió de control, por eso exigieron justicia.

“La sociedad está indignada, hoy fue Jucel Alexander pero no queremos que vuelva a suceder con otro menor que ande jugando, paseando, jugando con los compañeros, la situación de la pandemia mantiene mucho encierro pues cuando un niño ve una puerta sale corriendo”, comentó Daniel Domínguez.

El secretario del Ayuntamiento dijo estar consternado por la situación, les brindó un abrazo de empatía, pero dijo que se haría lo necesario para que causa efecto y se comprometió a tener una respuesta el próximo lunes.

EL RESPONSABLE NO SE HA COMUNICADO

Un costo de 15 mil pesos es lo que la familia tiene que pagar, entre el hospital y el panteón, pero siguen con la deuda, además el lunes que el menor murió, era el primer día de trabajo para el papá y perdió su trabajo, esto viene a hacer más vulnerable el caso porque no pueden solventar los gastos funerarios ni el abogado.

CONFÍAN EN EL MINISTERIO PÚBLICO

Si en ellos está la detención no solo del responsable, sino de todos los involucrados que omitieron y alteraron el peritaje para que el hombre responsable estuviera fuera.

Por otro lado, el abogado del conductor acudió a la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, pero con quien se requiere el contacto es con el conductor, por lo que pronto tendrá que acudir a los citatorios o de los contario será un juez quien lo ordene.

“EL CONDUCTOR ESTABA EBRIO”

Juan Pablo Domínguez, padre del menor mencionó que al hospital nadie acudió a ver como estaba su niño.

“No nos preguntaron que se le ofrece, ellos durmieron tranquilos en su casa, mientras mi niño sufriendo con sus lesiones, tenía un dolor muy grande en su cabecita, mi familia consiguiendo un cirujano, hasta las 9:00 am fue que el cirujano pudo verlo, para entonces fue demasiado tarde”, comentó.

“Esa es la rabia, el coraje, porque todavía anduvieron detrás de mi esposa, les interesaba mucho que firmara más que la salud del niño, le hablaban de Seguridad Pública supuestamente para que se retiraran los cargos contra el niño”, comentó.

Los otros niños que paseaban con Jucel en la bicicleta, mencionaron al papá que el conductor andaba ebrio, de esto no se tiene ni se tendrá información.

“Lo que quiero es justicia nada más, así a como actuó él, no tienen perdón, no tiene perdón”, comentó.