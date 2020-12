PUBLICIDAD

Piedras Negras, Coah.- Paloma Villaseñor, cónsul de México en la ciudad de Del Río, menciona que por las fechas que se aproximan (Navidad y Año Nuevo) en años anteriores muchos mexicanos cruzaban por el puente internacional para visitar a sus familiares y celebrar estas fechas.

“Como sabemos vivimos en épocas distintas, en donde no se puede cruzar la frontera si no es para una actividad esencial esto debido a la pandemia, se acerca la temporada navideña, no queremos decir las fiestas navideñas ya que las reuniones están prohibidas y mucha gente acostumbra regresar a México para estar con sus familiares”, dijo.

La entrevistada agregó: “Sin embargo, hoy queremos pedirles de favor que traten de no venir, el llamado que les estamos haciendo es que no vengan a México, porque tenemos limitaciones en el cruce, si no vienen a una cuestión de emergencia los van a regresar y si no prueban que es por asuntos médicos, los van a regresar”.

El tema del COVID-19 es preocupante en ambos lados de la frontera ya que lo peor y mayor problema de esta enfermedad es la movilidad, en recomendación de la cónsul menciona que estas celebraciones las pasemos solamente con los habitantes de nuestro hogar ya que si viene un familiar de otra ciudad puede representar un riesgo muy grande, no solo para nosotros si no para la gente mas vulnerables que pueda habitar en esa casa (abuelos) o personas que sufran de alguna otra condición como diabetes e hipertensión.

“Nosotros tenemos teléfonos en el consulado y nos llaman constantemente si ya abrió el puente internacional, pero Estados Unidos nuevamente prolongó un mes más en que este cerrado. Sería muy triste que, por una necedad de querer ir, querer cruzar y hacer fiesta vayamos afectar a nuestra propia familia”, concluyó en entrevista Paloma Villa Señor.