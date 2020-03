“No veo a nadie, solo a los profesionales”: Paciente con coronavirus narra lo que es vivir contagiado

PUBLICIDAD

Nil Monró, de 22 años, es influencer y estudiante de publicidad que vive en Barcelona, además, es uno de los seis casos confirmados de coronavirus en la ciudad de Catalunya.

Se sabe que el joven se contagió en Italia, concretamente en Milán, donde viajó el fin de semana del 22 de febrero para asistir a la Fashion Week. Fue a su regreso a Barcelona cuando Nil Monro comenzó a sentirse mal, con fiebre y dolor de garganta.

Ahora, que se sabe que Nil tiene coronavirus, el influencer ha decidido ser portador de información fidedigna en torno al Covid-19 y desmentir algunos mitos que han surgido al respecto.

En entrevista con el portal La Vanguardia, Nil Monro dijo estar preocupado como ciudadano, pues “veo gente muy alarmada, entrando en pánico. Me entristece ver a personas robar mascarillas de hospitales donde son muy necesarias”.

Además, mencionó que no tiene la menor idea de cómo se contagio, pues llegó a Milán con anginas y “supongo que al estar un poco tocado de eso lo he pillado más fácilmente”.

“Los profesionales evaluaron mi caso en particular. Al haber estado en el foco al norte de Italia y presentar síntomas, decidieron hacerme las pruebas. Me aislaron, me hicieron las pruebas pertinentes y di positivo”, aseveró el paciente.

Asimismo, mencionó que no puede ver a nadie, solo a “los profesionales que me traen la comida o vienen a revisar que esté bien. Aquí no puedo recibir visitas“.

No obstante, las redes sociales le han servido como medio para informar sobre lo que ha vivido en los últimos días.

“Soy creador de contenido en Instagram. Muchísima gente que me sigue empezó a preguntarme si estaba bien. Desde que volví de Milán no había publicado nada y eso a la gente le extrañó. He meditado mucho si debía o no contar mi situación de forma pública. Realmente siento que estoy haciendo lo correcto, diciendo la verdad y tratando de ayudar a la gente”, aseguró el influencer.

También, aseveró que está recibiendo mucho apoyo en Twitter, pues se ha dado cuenta de la desinformación que hay en las redes sociales, “ataques xenófobos y racistas hacia personas asiáticas y gente que roba mascarillas”.

Debido a ello, “no me puedo quedar callado ante esto. Me siento feliz de poder ayudar a la gente, informando y tranquilizando sobre algo que desde casa parece ciencia ficción“.