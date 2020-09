“No vuelvo a compartir en tiempo real”, Irina Baeva ante el acoso de un paparazzo (VIDEO)

Se me acerca (el paparazzo), lo saludé amablemente, le dije hola y seguí corriendo, pero me comenzó a hacer preguntas, de que cómo estaba Gabriel, que cómo seguían las cosas con él y le dije que no le iba a contestar y que me dejara tranquila pero siguió insistiendo. Traté de correr más rápido pero no funcionó, me siguió hasta que me paré y le dije que por favor dejara de seguirme y no funcionó. Seguía insistiendo, hasta que dos señores que estaban haciendo ejercicio me preguntaron si estaba bien y les comenté que me estaba siguiendo, trataron de hablar con él, pero tampoco funcionó”.