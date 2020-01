Nominaciones BAFTA 2020: Otra oportunidad para México

PUBLICIDAD

No ha pasado ni una semana desde que la ceremonia 77 de los Globos de Oro se llevó a cabo en Los Ángeles, California y ya hay otras premiaciones en puerta. Este martes la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión dio a conocer a los nominados a los Premios BAFTA 2020, en donde la película dirigida por Todd Philips “Joker” lideró la lista con 11 nominaciones, seguida de “The Irishman” y la última creación de Quentin Tarantino “Once Upon a Time un Hollywood” con 10 cada una. Por su parte “1917” de Sam Mendes obtuvo 9 nominaciones, sin dejar atrás a “Jojo Rabbit” que logró 6 menciones.

Cabe señalar que los ganadores de los Globos de Oro sirvieron de antesala para las siguientes premiaciones, dándonos un panorama más claro de lo que los críticos de los BAFTA están buscando en esta ocasión como Mejor Película, Mejor Actriz o Actor. La oscura historia del origen del villano del cómic de DC Comics “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix, es candidata para Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado y Mejor Director.

El mexicano Rodrigo Prieto destaca como uno de los nominados en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en “The Irishman” junto a Martin Scorsese. Prieto también está nominado en la misma categoría en los Critics Choice Awards y se espera que en los Oscar 2020 también se encuentre seleccionado. El cinefotógrafo mexicano lleva cuatro colaboraciones con el realizador estadunidense-italiano: “El Lobo de Wall Street”, “Vinyl” (serie de televisión), “Silencio” y, ahora, “The Irishman” para Netflix

A su vez, la película épica de la mafia de Martin Scorsese “The Irishman” para Netflix también compite en las mismas categorías, aunque en los Globos de Oro no le fue tan bien ni a la producción ni a sus protagonistas como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. En cambio, “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino llega a la premiación británica tras ganar Mejor Guion, Mejor Película de Comedia-Musical y Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt.

Jessie Buckley, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan y Renée Zellweger — que se llevó a casa el Globo de Oro hace unos días por su actuación en “Judy”– son las nominadas en la categoría de Mejor Actriz. Sorprendió la doble nominación de Margot Robbie en los Bafta 2020 como Mejor Actriz de Reparto: una por su interpretación de Sharon Tate en “Once Upon a Time in Hollywood” y otra por “Bombshell”.

Otra doblemente nominada es Scarlett Johansson que compite también como Mejor Actriz de reparto por “Jojo Rabbit”, junto con Laura Dern por “Marriage Story”, Florence Pugh por “Little Woman”. Entre las Mejores Películas Animadas figuran “Frozen 2”, la española “Klaus” y “Toy Story 4”, mientras que “Diego Maradona” y “Apollo 11” compiten en la categoría de Mejor Documental. Para finalizar, la presencia hispanohablante es representada de nueva cuenta por el filme español “Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar, quien compite por el galardón a la Mejor Película en Extranjera, una categoría en la que comparte con la surcoreana “Parasite”; la francesa “Portrait de la Jeune Fille en Feu”, la estadounidense “The Farewell” y la británica “For Sama”.

INICIA LA POLÉMICA

La ceremonia de entrega de premios, que se considera un indicador importante para los Oscar, se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra y estará presentada por Graham Norton. A pesar de que todos celebran las nominaciones, en Hollywood ya inició la polémica, de acuerdo con un nuevo artículo de Variety, la revista pone al descubierto las inconformidades de algunas figuras cercanas al anuncio de los aspirantes a los premios, las más visibles son la falta de diversidad entre los nominados y la nula presencia de mujeres en la categoría a Mejor Director. A estas quejas se unió The Guardian, que también arremetió contra las listas señalando que “Joker” ha sido nominada en exceso.

Binna Kandola, autor de “El Racismo en el Trabajo: el peligro de la indiferencia” platicó con Variety acerca del tema: “La decepcionante falta de diversidad en las nominaciones de los BAFTA de este año refleja una vez más como el sesgo afecta a la industria y determina a las personas que tienen la suerte de trabajar y alcanzar el éxito en ella. Hasta que los artistas negros y las minorías étnicas tengan realmente las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento que sus homólogos blancos, espero que veamos una lista similar a la de los blancos el siguiente año”.

Por su parte, Emma Baehr, directora de los Premios BAFTA, está de acuerdo en que las nominaciones deben enfocarse en la representación y la diversidad, no obstante, señala que se trata de un mal que afecta a todos. “Nos gustaría ver más diversidad en las nominaciones, pero esto sigue siendo un problema de toda la industria. Nos gustaría que hubiera nominaciones diversas y trabajaremos duro con el objetivo de impulsar a la industria. Pero eso no debería quitarle méritos a los nominados de este año”.

Peter Bradshaw de The Guardian, fue uno de los más molestos con las múltiples nominaciones de “Joker”, y así lo hizo ver en su nuevo artículo: “Parece que el consenso de los premios Bafta, además de darnos la lista tradicional de directores masculinos, se ha unido en torno a la olvidable ‘Joker’. Estoy en la minoría escéptica sobre esta película colosalmente sobrevalorada y toda su alta costura. Se merece las nominaciones a Mejor Fotografía y Diseño de Producción, pero se queda sin interés narrativo después de su primer acto, además, presenta abundantes alusiones a Scorsese. En cualquier caso, el éxito de ‘Joker’ es una respuesta a los teóricos de la conspiración que afirman que los escritores de reseñas son pagados por Marvel”.