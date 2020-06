Norcorea hace explotar oficina de negociaciones con Corea del Sur

El gobierno de Corea del Norte explotó una oficina de enlace usada para sostener conversaciones con sus homólogos de Corea del Sur.

El edificio de cuatro pisos usado para este fin está localizado en la ciudad de Kaesong, del lado del Norte en la zona desmilitarizada que divide a ambas naciones asiáticas.

Las autoridades de Corea del Sur confirmaron la destrucción de las oficinas este martes. La administración de Kim Jong Un había mencionado que cortaría toda comunicación con los sudcoreanos.

En 2018, ambas naciones llegaron a un acuerdo para cesar actos hostiles y distribuir folletos de desertores del régimen norcoreano. En dicha negociación, quedó establecida la reapertura y renovación de la oficina de enlace.

Sin embargo, la semana pasada, Kim Yo Jong, la hermana del líder de Corea del Norte, afirmó que su país cortaría comunicación con Corea del Sur. Además, pidió que castigo a los desertores, a quienes calificó de “traidores”. Incluso insinuó un final “trágico” para la oficina de enlace.

North Korea blows up liaison office on its side of border with South https://t.co/vLr1XSEGw6 by @HeeShin pic.twitter.com/PSv4E2wGop

— Reuters (@Reuters) June 16, 2020