Novia sale en defensa del youtuber Rix; asegura que quieren ‘destruir su vida personal y familiar’

A dos semanas de la detención y vinculación a proceso de Ricardo «N», conocido como Rix, por el delito de tentativa de violación equiparado agravado en contra de Nath Campos, su novia Anna Shpak ha compartido sus primeras declaraciones al respecto, momento en que aprovechó que le están destruyendo la vida.

A través de un mensaje en sus historias de Instagram, la modelo confesó no encontrarse bien con la situación que enfrenta el youtuber tras la denuncia legal que entabló en su contra la influencer Nath Campos.

«Perdón por desaparecer. No estoy bien, ustedes no se imaginan lo que estamos pasando como familia. Donde están acusando, difamando, con las injusticias tan fuertes, tratan de destruir la vida de la persona y familia. No deseo esto a nadie, y no tengo palabras para explicar…», manifestó Shpak.

Finalmente, la joven aseguró que a pesar de estos tiempos difíciles agradece a quienes siguen apoyándolos además de señalar que continuará trabajando, aunque no esté del mejor ánimo.

«Agradezco a todas las personas que nos apoya, que están preocupados y saben qué está pasando en realidad, y están ayudando a otra gente a abrir los ojos. Gracias por esta fuerza. Estos tiempos difíciles, pero les prometo que voy a seguir haciendo contenido», concluyó la ucraniana.

La denuncia contra Rix

Hace algunos días un juez vinculó a proceso a Rix por el delito de tentativa de violación equiparado agravado en contra de Nath Campos. Debido a los delitos en su contra, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá preso en el reclusorio Oriente.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx) tendrá un mes para realizar la correspondiente investigación complementaria.

Agentes de la Fiscalía capitalina detuvieron a Ricardo ‘N’ por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de violación equiparado agravado.