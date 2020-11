“Nunca darse por vencido”

PUBLICIDAD

El deporte de la pelota caliente ha sido el pan de cada día de muchos peloteros en la región centro, lugar donde se han dado grandes talentos, tal es el caso de Leonel Alejandro Martínez, Martínez, oriundo de San Buenaventura, Coahuila, hijo de Leonel Martínez Pérez y María Martínez Luna incursionó en el beisbol a la edad de 7 años.

Leonel dio el primer paso jugando para los Bravos de la Ciudad Deportiva, sus posiciones en el diamante serán como parador en corte, posteriormente terminó quedándose como lanzador al mostrar grandes dotes en esa posición, logró ser parte de grandes equipos como los Diablos, San Diego, Acereros de Monclova y Saraperos de Saltillo fue donde finalmente estuvo.

EL BéISBOL EN SU ADOLEScENCIA

“Siento que fue una de las mejores etapas de mi carrera, porque ahí fue donde aprendí de lleno a jugar el beisbol, ya que recibí muchos consejos de gente de mucha experiencia en el beisbol amateur y local, todas esas palabras fueron esenciales para aprender más rápido sobre este deporte”.

EQUIPOS POR LOS CUALES PASó

“Tuve paso con Diablos, San Diego, Acereros y al final con Saraperos de Saltillo, siento que mi paso fue bueno, ya que siempre traté de dar los mejor de mí en cada liga y cada juego donde participaba, para así poder llegar al sueño de todo pelotero que era debutar como profesional”.

QUE APRENDISTE EN EL CAMINO HACIA LO PROFESIONAL

“Ahí fue aprender más rápido las pequeñas cosas y secretos que el béisbol tiene para poder jugar de una mejor manera, siempre tratar de hacer mejor las cosas y así aportar todo para triunfar con el equipo que en su momento participaba y como lo sigo haciendo ahora”.

EL APOYO DE SUS PADRES

“Su apoyo fue fundamental siempre estuvieron conmigo apoyándome en cada juego y en todas las decisiones que tomamos”.

LA ETAPA DIFÍCIL DE SU CARRERA

“Como todo deportista fueron las lesiones, nadie queremos pasar por eso, sabemos que caer en una lesión no son cosas de poco tiempo, sino son de meses de recuperación cuando una lesión es grande, gracias a Dios pudimos salir adelante y seguimos jugando pelota”.

EL ÉXITO Y SUS MAYORES LOGROS

“Todo fue alcanzado a base de mucha discplina, entrenamiento y nunca darme por vencido, sabemos que este es un deporte que da revanchas y el darse por vencido nunca es una opción como bien se dice el entrenamiento es la base del éxito.

Mis mayores logros fue haber ganado el nombramiento del MVP en algunas finales donde he participado, sin duda alguna ganar este reconocimiento es darte cuenta que ayudaste a tu equipo siempre y cuando tus esfuerzos y sacrificios dieron resultados positivos y personales, el trabajar para una organización donde se pueda enseñar lo poquito o mucho que he aprendido, transmitir conocimientos a niños y jovenes que tienen como sueño o ilusión de algún día jugar el beisbol profesional.

Otro de mis logros fue haber debutado con el equipo de Acereros del Norte y una final de la liga estatal de Chihuahua donde gracias a Dios terminé el juego completo sin recibir una sola carrera”.

EL CONSEJO DE LEONEL MARTÍNEZ

“A los jovenes que quieren ser peloteros profesionales, les digo que este deporte requiere de mucha discplina para poder triunfar, también puedo decirles que no se dejen vencer por nada ni nadie y que nunca se rindan, luchen por sus sueños ya que todo esfuerzo tiene su recompensa”.

LA ACtuALIDAD DE LEONEL MARTíNEZ

“Estaba trabajando para la organización de Acereros de Monclova en ligas pequeñas, pero desgraciadamente llegó la pandemia, eso hizo cancelar toda actividad y no queda más que esperar a que todo pase y empezar de nuevo, actualmente me encuentro jugando para el equipo de los Blue Jays en la liga Suárez Villastrigo”.

“Finalmente quiero agradecer a todos los que me han apoyado, me han dado una palabra positiva, a ustedes medio de La Voz por darnos este espacio para entrevista y compartir lo mucho o poco que hemos logrado haciendo lo que más nos gusta”.