Obispo de Ciudad Victoria dice que usar cubrebocas es «no confiar en Dios»

Antonio González, obispo de Ciudad de Victoria, señaló que él no usará cubrebocas porque utilizarlo significa «no confiar en Dios».

México. – El obispo del municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez indicó durante una misa que ofició, que su postura es en contra del uso de cubrebocas, pues dijo que la utilización del aditamento para prevenir un contagio de Covid-19, significa no confiar en Dios.

Fue durante la misa dominical de ayer 14 de febrero, que el obispo de la diócesis de Ciudad Victoria se pronunció acerca del uso del cubrebocas, el cual dijo, personalmente no utiliza, aunque ello signifique estar expuesto a un posible contagio de Covid-19.

Al respecto, el obispo indicó que está consciente de que no es inmune a ninguna enfermedad, no obstante afirmó que el recurrir a la medida sanitaria significa que no se confía en Dios, aunque afirmó que su mensaje no significaba que otras personas tampoco deban utilizarlo.

«Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo porque no soy inmune a nada. Pero, así como me ven mi rostro (sin cubrebocas), ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten»

Antonio González. Obispo de Ciudad Victoria

Obispo pide «arrodillarse» para que pandemia termine

En la ceremonia que se transmitió por medio de Facebook, Antonio González Sánchez hizo una invitación a sus feligreses para que pidieran «de verdad y de rodillas», que la pandemia de Covid-19 llegue a su fin.

Cabe destacar que lo dicho por el obispo de Ciudad Victoria, tiene un sentido contrario a lo que las autoridades sanitarias a nivel mundial han recomendado para reducir el riesgo de transmisión del virus.

Uso de cubrebocas es recomendado a nivel mundial

De manera insistente, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, al portar cubrebocas, se logra una importante reducción del riesgo de contagio, por ejemplo, en el caso de una persona que podría ser asintomática.

Incluso, recientemente las autoridades de salud de Estados Unidos señalaron que la utilización de 2 cubrebocas -por debajo uno de tela y encima uno quirúrgico- puede disminuir la posibilidad de transmisión de la enfermedad hasta en un 96-5 por ciento.